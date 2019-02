Kiki Bertens stijgt naar plek 7 op ranking

Eerder deze week sneuvelde Bertens als in de tweede ronde van het toernooi van Dubai. Omdat ze ook vorig jaar weinig punten sprokkelde bij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten leverde ze deze week nauwelijks iets in. Omdat vandaag Angelique Kerber - vorig jaar halve finaliste - in als in de achtste finale onderuit ging, levert de Duitse flink wat punten in op de WTA-ranglijst. Bertens wipt zodoende over haar heen.



Het feestje kan voor Bertens nog mooier worden. In Dubai is ook de nummer 6 van de wereld, Elina Svitolina, actief. De Oekraïense won het toernooi vorig jaar. Ze staat na haar zege vandaag tegen Garbiñe Muguruza inmiddels in de kwartfinale. Struikelt ze daarin morgenavond over de Spaanse Carla Suárez Navarro, dan stijgt Bertens zelfs naar de zesde positie op de WTA-ranking.



Bertens krijgt dan Betty Stöve in het vizier. In 1977 was de Rotterdamse met de vijfde positie de hoogst geplaatst Nederlandse ooit.