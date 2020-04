Kiki Bertens verdedigt met succes titel ‘in Madrid’

Liverpool betreurt uitspraken van burgemees­ter over chaos bij herstart PL

19:01 De burgemeester van Liverpool, Joe Anderson, heeft gezegd dat het hervatten van de Premier League in zijn ogen niet verstandig is. Hij vreest voor het feit dat de supporters uit zijn stad de titel van Liverpool uitgebreid zullen vieren en daardoor te veel bij elkaar in de buurt zullen komen. Zelfs al zou Liverpool de titel op neutraal terrein behalen. De club reageert teleurgesteld op de uitspraken.