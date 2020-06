Kiki Bertens volgend jaar van de partij op Libéma Open in Rosmalen

Bertens, die in 2011 in Rosmalen debuteerde op WTA-niveau, zette in 2019 haar beste presatie neer op het toernooi, toen ze de finale verloor van de Amerikaanse Alison Riske. Dit jaar had de 28-jarige Wateringse ook meegedaan, maar de coronapandemie gooide roet in het eten; het toernooi werd uitgesteld naar volgend jaar. Bertens is op dit moment de nummer 7 van de wereld.