Kiki Bertens ziet droom uitkomen: baby op komst

Niemand rekent zich nog rijk in kampen Mercedes en Red Bull: ‘We moeten blijven pushen, pushen en pushen’

25 oktober Niet over de titel praten in de Formule 1, daar is dit kampioenschap veel te close voor tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. En dat zal het nog vijf races blijven. Wat doet dat met het gemoed van de twee teambazen, nu het seizoen de beslissende fase in gaat?