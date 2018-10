Kiki schittert op de catwalk in Singapore

Door Rik Spekenbrink



Op de paarse loper oogde Bertens lichtelijk ongemakkelijk, maar dat gold eigenlijk voor alle acht deelneemsters aan de WTA Finals, die soms zenuwachtig comfort zochten bij elkaar. In prachtige jurken en op hoge naaldhakken, zo zie je de tennissters niet vaak. Een lange rij fotografen en camera’s stonden de acht op te wachten. ‘Is dat Kiki’, fluisterde de één tegen de ander. Bertens is nog geen wereldster, ze staat pas kort in de mondiale top 10, maar in de glitter en glamour van Singapore treedt ze definitief toe tot de fine fleur van het vrouwentennis.

In het Sands Expo and Convention Centre zijn vrijdag kosten noch moeite gespaard voor het traditionele openingsgala van de Finals. In de enorme balzaal wordt later vandaag ook geloot voor de poulefase van het toernooi, dat zondag begint.

Bertens kwam vrijdagochtend plaatselijk tijd aan in Singapore, na een vreemde 36 uur. In Moskou verloor ze woensdag haar tweederondepartij tegen Aliaksandra Sasnovich en leek daarmee uitgeschakeld voor de WTA Finals. Met de negende plek op de jaarranking was ze wel de eerste reserve.

Nog niet bekomen van de sportieve dreun trok Simon Halep zich donderdagochtend terug voor het prestigieuze eindejaarstoernooi. Ze heeft te veel last van een hernia. En dus schoof Bertens een plekje door en is ze er toch bij, komende week in het Singapore Indoor Stadium.

De galajurken had ze al in haar koffer, vertelde coach Raemon Sluiter gisteren. Die moest zelf nog wel even in allerijl naar de shopping mall voor een net pak. Sluiter is geen fan van gala’s, maar maakt voor deze gelegenheid een uitzondering. En ziet tegenover zich aan tafel Remko de Rijke, de vriend van Bertens en tevens fysiektrainer.

