Kim Clijsters in eerste ronde uitgeschakeld door Alexandrova

Robert Lewandow­ski was voor Adrie Koster indertijd ook onbekend

1 september Of hij Kempes Waldemar Tekiela kent, de spits van Progrès Niederkorn. Nee, die kent trainer Adrie Koster van Willem II niet. Maar wat zegt het. Een jaar of twaalf geleden zat hij in Europees verband op de bank bij Club Brugge. Lech Poznan was de tegenstander. Met Robert Lewandowski in de spits. Niemand had ooit van hem gehoord.