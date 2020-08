Kind van de club, jongste debutant ooit: Coman velt oude liefde PSG

Het Bayern München van Pep Guardiola huurde Coman voor een duur van twee jaar. Bij de Spaanse trainer wist hij zich in de basis te spelen en tevens dwong hij selectie af voor het EK in eigen land. Hij maakte op zijn eerste eindtoernooi indruk met Les Bleus en greep uiteindelijk net naast de titel voor beste jonge speler. Op deze prestatie kon Coman het seizoen erna vervolgens moeilijk voortbouwen vanwege blessureleed. Desondanks lichtte de Duitse Rekordmeister de optie tot koop die opgenomen was in het contract.



Dit seizoen was het voor Coman onder Hansi Flick ook geen uitgemaakte zaak dat hij iedere week in de basis stond, laat staan veel minuten mocht maken. De van Inter gehuurde Ivan Perisic kreeg recent in zowel de kwartfinale als de halve finale van de Champions League de voorkeur, Coman moest het doen met een invalbeurt. In de finale waren de rollen omgedraaid. De Fransman mocht tegen Paris Saint-Germain starten en maakte het vertrouwen dat Flick in hem had waar door - met het hoofd, ook niet zo vaak voorkomend - de winnende te maken. Uitgerekend tegen de club die hem ontdekte en onder de vleugels nam.