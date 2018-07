Klaassen mogelijk duurste aankoop ooit voor Werder, Roma wil Zweedse doelman

De verkoop van PSV'er Santiago Arias aan Napoli hangt al een paar weken in de lucht, maar is nog geen feit. Het management van de 26-jarige Colombiaan overlegt momenteel met de leiding van de Italiaanse topclub over een transfer, maar het is een moeizamer proces dan vooraf gedacht.



PSV wil meer dan 10 miljoen euro ontvangen voor de verdediger. De club heeft inmiddels toestemming aan de rechtsback gegeven om te onderhandelen. De international werd in zijn vijf seizoenen in Eindhoven drie keer landskampioen.



PSV hoopt daarnaast op korte termijn van Albert Gudmundsson te vernemen hoe hij over de toekomst denkt. Zijn contract loopt over elf maanden af. De international van IJsland kan in Eindhoven voor meerdere jaren bijtekenen, maar het is nog onduidelijk welk traject daarbij dan wordt gekozen.