Kleine Neville tekent bij United

Neville junior naar Manchester United

Southampton strikt Armstrong eerste zomertransfer

Premier League-club Southampton heeft zich verzekerd van de diensten van middenvelder Stuart Armstrong. De 26-jarige Schot komt over van Celtic en tekende bij de Saints een overeenkomst voor vier seizoenen. Met zijn transfer zijn volgens Britse media zo’n acht miljoen euro gemoeid zijn. Armstrong is de eerste zomertransfer voor Southampton.

Robbemond assistent Van Bommel

Overmars rekent nog steeds op Magallan

Directeur spelerszaken Marc Overmars gaat er nog steeds vanuit dat Lisandro Magallan naar Ajax komt. De Argentijnse verdediger is al wekenlang medisch gekeurd en Overmars zegt een deal met Boca Juniors te hebben over de transfersom. Ondertussen is Ajax wel druk bezig met alternatieven. Eén van hen is de Paragauyaan Fabian Balbuena die bij de Braziliaanse club Corinthians speelt. Lees hier meer.