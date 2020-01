‘Kleintje’ Barty nu groot voorbeeld: Australische verrast tenniswereld

Door Carl Houtkamp



,,If you love Ash Barty, clap your hands. If you love Ash Barty, clap your hands.’’ De ‘Barty Army’, een stuk of vijftien jongeren uitgedost in het ‘Australische’ geel, hoeft verder niet aan te dringen. Al direct klappen de pakweg 13.000 mensen in de Rod Laver Arena hartstochtelijk mee. Want iedereen houdt op dit moment van Ashleigh Barty. Iedereen bij de Australian Open, en ook iedereen in het mondiale vrouwentennis, waar zij nu de onbetwiste nummer 1 van is.

De 23-jarige Australische heeft in korte tijd veel vrienden gemaakt, waar zij vroeger als kind, zo legde zij eerder in Melbourne uit, juist zo werd gepest. Op school, maar ook rond de tennisbaan. ,,Ik ben als tiener vaak voor ‘kleintje’ uitgemaakt en was volgens veel mensen ook zeker te klein voor het tennis”, aldus de 1,66 meter lange Barty (ter vergelijking: Kiki Bertens meet 1,82 meter). ,,Maar niemand zal mij vertellen wat ik kan en wat ik niet kan. Hoe lang je ook bent, hoe je er ook uitziet, je moet gewoon je dromen achterna gaan.’’

Volledig scherm De Barty Army. © AD

En dat doet de vrouw uit Queensland met Aboriginal-bloed in haar aderen. Als activiste bij een campagne die meisjes meer aan het sporten moet krijgen, maar natuurlijk vooral op de tennisbaan. Amper tien maanden geleden stond Barty nog niet in de top 10, maar na haar zege op Roland Garros is alles veranderd. Nu is ze zelfs de lijstaanvoerster en kan ze de eerste Australische worden die de Australian Open wint sinds Chris O’Neill in 1978. En de eerste Aboriginal die een Grand Slam-titel verovert sinds Evonne Goolagong-Cawley, haar eigen grote voorbeeld, in 1980 op Wimbledon.

Quote Maar niemand zal mij vertellen wat ik kan en wat ik niet kan. Hoe lang je ook bent, hoe je er ook uitziet, je moet gewoon je dromen achterna gaan. Asleigh Barty

Overal in Melbourne zie je het gezicht van Barty op reclame-uitingen. Zelfs zoveel dat ze er ‘een beetje ziek’ van wordt, zoals ze deze week zei. Maar de druk die alle adoratie, alle media-aandacht en alle verwachtingen op dit moment met zich meebrengen, het is bij Barty deze woensdagmiddag in de Rod Laver Arena niet terug te zien. Ze wint de tweede ronde zonder nerveus gedrag vlot met 6-1 6-4 van de Sloveense Polona Hercog. Waar het gros van de speelsters vaak visueel contact zoekt met de coach(es) op de tribunes, daar let Barty alleen op de bal. Ze laat als altijd formidabel voetenwerk zien, maakt weinig fouten en wisselt haar virtuoze slice-backhand doeltreffend af met haar harde, vlakke forehand. Een spel, dat door voormalig Grand Slam-winnaar Lleyton Hewitt hier in de woensdagkrant vergeleken werd met dat van Roger Federer.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © REUTERS

Volledig scherm Asleigh Barty. © BSR Agency Hoe de bescheiden Barty in deze omstandigheden zo koel haar werk blijft doen? ,,Er is geen extra druk’’, beweert ze. ,,Er zijn op dit moment heel wat belangrijkere zaken gaande in Australië, met de bosbranden en het bestrijden daarvan, de slachtoffers enzovoorts. Wat ik doe is maar een spel. Ik lees de kranten niet en focus me met mijn team op exact dezelfde wijze als altijd op de dingen die ik moet doen. En als het tijdens een partij even tegenzit, dan concentreer ik me op het volgende punt. Elk punt is evenveel waard.’’



Ze heeft dit wel moeten leren. In 2014 stopte zij met tennis, vooral vanwege heimwee. Ze koos voor cricket, speelde op hoog niveau in Queensland, maar ging na bijna twee jaar weer tennissen. ,,Ik heb geleerd van die eerste periode’’, aldus Barty. ,,Ik wil voor alles gelukkig zijn en ga dus zo veel mogelijk na toernooien terug naar huis. Ook al moet ik daarvoor veel vliegen.’’ Daar, aan de westkust van Australië laat zij met haar vriend Garry nu een huis bouwen. Barty, na haar partij tegen Hercog: ,,We hebben grote plannen daarmee, hopelijk komt het ooit af.’’ Maar eerst moet zij iets afmaken bij de Australian Open 2020. ,,Ik hoop dat ik de Aussie fans trots kan maken.’’