Klimaatactivisten 10 uur in de rij om tenniswedstrijd te verstoren met confetti en puzzelstukjes

De activisten sloegen een eerste keer toe tijdens de partij tussen Gregor Dimitrov en Sho Shimabukuro. Toen Dimitrov wilde serveren in de tweede game van de tweede set, renden twee demonstranten de baan op en gooiden oranje confetti en vele puzzelstukjes op het gras. Een van de demonstranten bleef vervolgens met een Just Stop Oil-shirt op de baan zitten. Beveiligers namen hem mee en de aanwezige ballenjongens en -meisjes peuterden de confetti van de baan.

Toch was het daarmee nog niet afgelopen. Later die namiddag deden twee andere activisten exact hetzelfde op Court 18, dit keer tijdens de dameswedstrijd tussen Katie Boulter en Daria Saville. Achteraf verklaarde Boulter, die meehielp om de confetti en puzzelstukjes op te ruimen, “geschokt” en “bezorgd” te zijn door wat er zich had afgespeeld.

De bezorgdheid van Boulter is niet onterecht. Want ironisch genoeg werden de veiligheidsmaatregelen van het prestigieuze tennistoernooi eerder deze week al aangescherpt, omdat de organisatoren al rekening hielden met acties van klimaatactivisten. Het zorgde voor wachtrijen die opliepen tot liefst 10 (!) uur, waarbij de tassen en rugzakken van alle tennisfans uitvoerig gecontroleerd werden en sommige fans zelfs gefouilleerd werden. Toch konden de acties twee keer op dezelfde dag en op dezelfde baan plaatsvinden.

Tim Henman, voormalig speler en nu bestuurslid bij de All England Lawn and Tennis Club, baalt dan ook van de acties: „Je bereidt je zo goed mogelijk voor, maar we hebben de uitdaging van achttien velden en duizenden toeschouwers. Het is frustrerend. We hebben al genoeg verstoringen gehad door het weer.”