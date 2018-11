Klopp: Liverpool heeft de kracht van Anfield nodig

Liverpool verloor drie van de vijf groepsduels en staat met zes punten op de derde plaats in poule C, achter Napoli (negen) en Paris Saint-Germain (acht). ,,Ik heb er vertrouwen in dat we het gaan halen’', zei Klopp. ,,We moeten nu op Anfield een speciale sfeer gaan creëren.”



De Duitse trainer had zich in Parijs gestoord aan het gedrag van de spelers van PSG. ,,De wedstrijd werd wel 5000 keer stilgelegd. Zij lagen steeds op de grond en dat frustreerde mijn jongens. Je kan het slim noemen van PSG, maar de scheidsrechter liet het allemaal gebeuren. Hoeveel gele kaarten hebben wij wel niet gehad, zes? Dat is belachelijk. In Engeland zijn we twee of drie keer het meest sportieve team geworden, maar nu leek het net of we een stelletje slagers waren. Bij PSG had Marco Verratti rood moeten krijgen. Maar ik wil geen slechte verliezer lijken en ga daar dus maar niet teveel over zeggen.’'