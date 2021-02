Klopp rekent niet meer op Van Dijk: 'Onwaarschijnlijk dat hij dit seizoen nog speelt’

In de wedstrijd tegen Everton (2-2) ging het toen goed mis voor Van Dijk. Hij kwam in botsing met Everton-doelman Jordan Pickford en werd daarna geopereerd aan zijn knie. De laatste tijd was Klopp erg enthousiast over de revalidatie van de Oranje-international, maar een snelle comeback zit er niet in.



Op de persconferentie van dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd werd Klopp gevraagd of Van Dijk zal worden opgenomen in de bijgewerkte selectie voor de Champions League. ,,Als er ruimte is zetten we hem op de spelerslijst”, antwoordde de Duitser, zonder veel geloof dat de aanvoerder van het Nederlands elftal daadwerkelijk dit seizoen nog aan spelen toekomt. ,,Maar we sluiten het ook niet helemaal uit. Daarom zetten we hem er wellicht bij. Er gebeuren soms wonderen, maar tot nu toe heeft nog niemand van de medische staf me verteld dat hij nog speelt.”