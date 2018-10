Kluivert scoort en draagt doelpunt op aan Nouri

Kluivert is de 99ste Nederlandse doelpuntenmaker in de Champions League. Daarnaast is hij ook de jongste Nederlander die in de het kampioenenbal scoort voor een buitenlands team. Kluivert is vandaag 19 jaar en 150 dagen oud. Ola John was 20 jaar en 185 dagen toen hij in de Champions League scoorde namens Benfica.