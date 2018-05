Knie blijft Wawrinka parten spelen

FIFA wil mini-WK met acht landen

14:13 FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een plan voorgesteld voor een 'mini-WK'. Dat toernooi, met de beste acht landen van de wereld, zou in 2021 moeten beginnen en in de plaats komen van de Confederations Cup. Het is de bedoeling dat het 'mini-WK' elke twee jaar plaatsvindt, dus één jaar voor het wereldkampioenschap en één jaar voor het Europees kampioenschap.