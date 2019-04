KNLTB onderscheidt Krajicek en Siemerink met internationale award

Video Van der Poel tikt met snelle stuurbewe­ging een steentje weg uit het peloton

Nokere Koerse blijft voor altijd de wedstrijd waarin Mathieu van der Poel hard onderuitging op de kasseien van Nokereberg. De Nederlandse kampioen kwam in zijn eerste voorjaarskoers met de schrik vrij met slechts wat schaafwonden. Intussen fietste Van der Poel alweer naar de overwinning in de GP Denain en een vierde plaats in Gent-Wevelgem. Al is dat niet het enige wat we moeten onthouden uit zijn eerste voorjaarswedstrijden.