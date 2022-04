Knokpartij Atlético - City gaat door in spelerstunnel: Savic, Vrsaljko en Grealish gaan over de schreef

Met videoHet duel tussen Atlético Madrid en Manchester City ( 0-0 ) was het laatste kwartier eigenlijk één groot opstootje, maar ook in de spelerstunnel van het Wanda Metropolitano was het daarna nog zeer onrustig. Vooral Stefan Savic en Jack Grealish hadden het met elkaar aan de stok.

De vlam sloeg vanavond in de 89ste minuut in de pan nadat Phil Foden de klos was bij de spijkerharde verdedigers van Atlético Madrid. De linksbenige aanvaller van Manchester City werd eerst hard onderuit geschopt door Felipe, waarna de Braziliaanse verdediger van Atlético zijn tweede gele kaart kreeg. Zijn Servische kompaan Stefan Savic probeerde Foden daarna meteen weer omhoog te tillen omdat de tijd drong voor Atlético Madrid, maar dat schoot uiteraard in het verkeerde keelgat bij de spelers van Manchester City.

Het resulteerde in een minutenlange schermutseling bij de cornervlag, terwijl het publiek in Wanda Metropolitano de spelers van City en coach Pep Guardiola uitmaakte voor alles wat slecht is.

Door het opstootje was er uiteindelijk liefst dertien minuten extra tijd, maar Atlético Madrid kreeg het ook daarin niet voor elkaar om nog de 1-0 te maken en er een verlenging uit te slepen. De spelers bedankten daarna het publiek, maar in de spelerstunnel kwam het daarna toch weer tot een flink handgemeen.

Het was daar opnieuw Savic die zijn handen niet thuis kon houden. Hij belaagde opnieuw Grealish in de spelerstunnel, nadat hij de Engelsman op het veld al aan zijn haren had getrokken. Het Engelse BT Sport meldde dat de politie (Guardia Civil) al snel ter plekke was om in te grijpen en de spelers uit elkaar te houden.

Naar verluidt zouden Savic en Grealish elkaar een kopstoot gegeven hebben en spuugde Sime Vrsaljko, de Kroatische rechtsback van Atlético, op enkele City-spelers. Vrsaljko was duidelijk flink oververhit en maakte meerdere kopstootgebaren, zo is op de beelden te zien.

Volledig scherm © ANP / EPA

‘Niet makkelijk in zo'n vijandige ambiance’

City-verdediger John Stones, die werd verkozen tot Man of the Match, wilde vooral de focus leggen op het spel van zijn ploeg in plaats van de schermutselingen: ,,Dit is niet leuk om over te praten, want we hebben over twee wedstrijden vooral ook geweldig gespeeld. Het is niet makkelijk om te spelen in zo’n vijandige ambiance. Het was voor mijzelf pas mijn eerste keer, maar ik ben heel trots dat de jongens de controle hebben gehouden en zich niet mee hebben laten slepen.”

City-coach Pep Guardiola wilde na afloop ook niet veel kwijt over alle ongeregeldheden. ,,Het was een gekke avond. Ze zijn de kampioen van Spanje en werden gesteund door het fanatieke publiek. In de tweede helft waren zij beter dan wij en hebben we geluk gehad dat we niet de tegengoal kregen. Mijn spelers hebben geweldig gevochten voor dit resultaat", zei hij tegen BT Sport.

Toen hij de vraag kreeg of Atlético te ver was gegaan, zei Guardiola. ,,Daar heb ik niets op te zeggen.” Later zei hij op de persconferentie nog: ,,Ik praat niet over scheidsrechters of tegenstanders. Dat doe ik nooit en dus ook vanavond niet. Ik praat alleen over mijn eigen ploeg en daar ben ik zeer trots op. We staan voor de derde keer in de halve finales van de Champions League en dat gaan we vanavond vieren, maar zaterdag moeten we er weer staan tegen Liverpool op Wembley.”

Atlético-coach Diego Simeone kon of wilde ook niets kwijt over de vechtpartij in de spelerstunnel. ,,Ik was nog op het veld om de fans te bedanken en toen ik richting de kleedkamer liep was het al helemaal leeg, dus ik heb niks gezien”, zei de Argentijn die al ruim tien jaar coach van Atlético is.

City stond eerder in 2016 in de halve finale (uitgeschakeld door Real Madrid) en verloor vorig seizoen in de finale van Chelsea. De ploeg van Guardiola mag het nu opnieuw gaan opnemen tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is op 26 of 27 april in het Etihad Stadium, de return een week later in Estadio Santiago Bernabéu.