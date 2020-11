KNVB komt met nieuwe regels tegen zwart geld bij amateurclubs

Champions League Oude bekende Karasjov leidt Ajax tegen Midtjyl­land

23 november Scheidsrechter Sergej Karasjov leidt woensdag het thuisduel van Ajax met FC Midtjylland in de Champions League. De Rus krijgt in de Johan Cruijff Arena assistentie van de grensrechters Igor Demesjko en Maksim Gavrilin. Vitali Mesjkov is de videoscheidsrechter van dienst.