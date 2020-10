Koeman: ‘Als er twijfels waren over onze doelpuntenmakers, hebben we laten zien dat het goed zit’

,,Bij vlagen speelden we goed voetbal en we hebben laten zien dat we mensen hebben die doelpunten kunnen maken”, zei de coach wiens team zaterdag nog met 1-0 verloor bij Getafe. ,,Over het geheel genomen ben ik tevreden, al zakten we soms even in. Maar als er nog twijfels waren over onze doelpuntenmakers, dan hebben we in ieder geval laten zien dat dat wel goed zit. Met dank ook aan Messi met een doelpunt en twee assists.”