Koeman kijkt uit naar PSG: ‘Dit Barcelona kan iedereen verslaan’

De goede resultaten en de manier van voetballen van FC Barcelona in de laatste weken geven trainer Ronald Koeman vertrouwen. ,,Ik zie niet veel teams die beter zijn dan Barcelona”, zei Koeman een dag voor het eerste duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League.

,,Maar we hebben veel dingen veranderd in het team en spelen met veel jonge voetballers. Dan mag je niet verwachten dat wij de Champions League gaan winnen, dat zou niet goed zijn.”

De Catalaanse ploeg van Koeman heeft de laatste zeven competitieduels allemaal gewonnen. Na een moeizame start, met wisselvallige prestaties in de eerste maanden, zit Koeman naar eigen zeggen nu op de goede weg met zijn elftal. ,,We gaan steeds beter spelen. Fysiek zitten we op een hoog niveau. We hebben nog steeds fantastische spelers en we kunnen iedereen verslaan. Dat willen we ook tegen de beste clubs van Europa laten zien.”

Koeman hoopt dat hij tegen PSG kan beschikken over verdediger Gerard Piqué, die na bijna drie maanden afwezigheid vanwege een knieblessure weer traint met de groep. Piqué raakte eind november geblesseerd tegen Atlético Madrid, in de periode waarin Barcelona in de Spaanse competitie heel wat punten liet liggen. ,,Het gaat goed met hem, het ziet er allemaal goed uit”, zei Koeman. ,,We hebben nog een dag om te beslissen of hij meedoet.”

Met Paris Saint-Germain treft Barcelona de verliezend finalist van het vorig seizoen in de Champions League. ,,Het wordt een heel interessant tweeluik, gezien de ontwikkeling die wij de afgelopen maanden hebben doorgemaakt en de kwaliteiten van PSG”, aldus Koeman, die weet dat de Franse ploeg zonder de geblesseerde aanvallers Neymar en Ángel Di María naar Camp Nou komt. Met Kylian Mbappé heeft PSG echter nog een speler van wereldklasse in huis. ,,We moeten genieten van spelers als Mbappé en Lionel Messi.”