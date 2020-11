Koeman smult van toptalenten en bespreekt naderende rentree Ter Stegen

,,Het gaat goed met hem, maar we moeten afwachten of hij woensdag al kan spelen”, zei Koeman, die reservekeeper Neto zaterdag zag blunderen tegen Alavés. De Braziliaan verslikte zich na een half uur spelen in een terugspeelbal, waarna Luis Rioja de score kon openen. Barcelona kwam in de tweede helft dankzij een treffer van Antoine Griezmann wel op gelijke hoogte, maar de ploeg van Koeman slaagde er weer niet in te winnen in La Liga (1-1).

Zondag besprak de in augustus ontslagen Sétien in een interview met El País zijn verstandhouding met de Argentijnse spits. ,,Er zijn spelers die niet makkelijk te managen zijn. Iets wat inherent is aan veel sporters. Leo is daar een van, het is waar.” Koeman kan zich niet vinden in die woorden. ,,Elke coach is anders, maar voor mij is hij de aanvoerder en ik praat elke week met hem over dingen in de kleedkamer en op het veld. Er is een goede relatie. Ik ben het niet eens met Sétien, maar ik respecteer zijn mening en wat hij heeft meegemaakt.”