Koeznetsova sluit moeilijke periode af met winst in Washington

De 33-jarige tennisster uit Sint-Petersburg overleefde in de finale tegen Donna Vekic uit Kroatië liefst vier matchpoints. Koeznetsova wist de partij en daarmee de toernooizege alsnog naar zich toe te trekken: 4-6 7-6 (7) 6-2.



,,Het was heel spannend in de tweede set'', erkende de tweevoudig grandslamwinnares. ,,Washington is mij altijd goed gezind. Ik ben hier nu twee keer geweest en heb nog nooit verloren.'' Vier jaar geleden was de Russin ook al de beste op het Citi Open in de Amerikaanse hoofdstad.



Koeznetsova werd de laatste jaren achtervolgd door blessures. De voormalige nummer twee van de wereld begon daardoor als nummer 128 van de mondiale ranking aan het toernooi. Dankzij haar eindzege schoot Koeznetsova weer de top honderd binnen (87ste).



Op het hardcourt in San José veroverde Mihaela Buzarnescu op dertigjarige leeftijd haar eerste WTA-titel. De Roemeense was in de finale veel te sterk voor Maria Sakkari uit Griekenland: 6-1 6-0. Het betekende voor Buzarnescu na twee verloren finales dit jaar, in Hobart en Praag, dan eindelijk haar eerste toernooizege op de WTA Tour. De Roemeense stond vorig jaar nog op de 142ste plek van de wereldranglijst, maar is door haar sterke prestaties dit jaar - met ook nog vier halve finales - opgeklommen naar de top twintig.