Kogel door de kerk: Napoli laat Hamsik naar China gaan

Sergio Ramos liegt om 'bewuste' gele kaart

10:25 Deed hij het bewust of niet? Sergio Ramos kreeg gisteren in de slotfase van het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League een gele kaart, zijn derde van dit seizoen, waardoor de aanvoerder van Real Madrid geschorst is voor de return. Ramos zei na de wedstrijd in Spaanse media dat hij die kaart met opzet pakte, maar later weersprak hij dat via Twitter.