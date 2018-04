Kompany gaat na titel City uit zijn dak in pub

Via Twitter doken beelden op van het opvallende tafereel. ,,Als hier kinderen zijn, bedek dan hun oren of stuur ze weg'', riep Kompany, staand op een bank tegen de aanwezige kroeggangers. ,,Dit was een fucking lange reis, zeker als je al veertig jaar een blauw hart hebt. Maar vanavond zijn we opnieuw kampioen geworden! Dus laten we het vieren met z'n allen'', schreeuwde de uitgelaten Belg door de pub.



De fans van City zongen vervolgens nog maar eens 'kampioenen, kampioenen' en duwden Kompany een groot glas bier in zijn hand.



De Belg was ook al aanvoerder van City toen The Sky Blues in 2012 en 2014 de titel pakte in de Premier League. City kan de derde titel in zes jaar komend weekeinde op het veld vieren, in de thuiswedstrijd tegen Swansea City. Het is nog niet bekend wanneer de sterrenploeg van manager Pep Guardiola wordt gehuldigd.