Konta kegelt als derde geplaatste Pliskova uit het toernooi

Pliskova, in 2016 verliezend finalist tegen Angelique Kerber op het hardcourt van New York, liep in de eerste set lange tijd achter de feiten aan nadat ze in haar eerste servicegame op love was gebroken door de Britse aan de overkant van het net. Ze beet zich daarna vast in de games van haar tegenstander, wat bij een 4-5 stand resulteerde in de re-break. In de tiebreak walste Pliskova vervolgens over Konta heen: 7-1.