Koolhof bereikt halve finale dubbelspel op US Open

Schuurs strandt met Tsjechi­sche partner in kwartfina­le US Open

6 september Demi Schuurs is met haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke uitgeschakeld bij de US Open. In de kwartfinale was het Russische duo bestaande uit Anna Blinkova en Veronika Kudermetova te sterk: 6-4 6-2.