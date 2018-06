Koolhof dicht bij stunt in dubbel

De 29-jarige Gelderlander stond voor het eerst in de derde ronde van het dubbelspel op een grand slam. Na een goede eerste set leken de Nederlander en Nieuw-Zeelander op weg naar de kwartfinale. In de negende game pakten de sterke Colombianen toch de break en wonnen de tweede set. In de beslissende derde set kwamen Koolhof en Sitak niet meer in de buurt van een break.



Koolhof heeft drie ATP-titels op zak, allemaal behaald met Matwé Middelkoop aan zijn zijde. Ze wonnen in 2016 in Kitzbühel en Sofia, vorig jaar pakten ze de titel in Sydney. Koolhof verloor sindsdien met Sitak vier finales op het hoogste niveau.