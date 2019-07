Koolhof en Rojer op Wimbledon naar kwartfinales dubbelspel

PSV verwacht aanwinsten klaar te stomen voor ‘Basel’ en is er met Sadílek bijna uit

14:56 ,,Het wordt niet makkelijk”, concludeerde Mark van Bommel na zeven intensieve dagen in Zwitserland. Het waren zijn laatste woorden voordat hij zondagavond in de spelersbus in Vevey stapte, waar PSV met 3-2 verloor van Olympique Nice.