Koolhof en Sitak grijpen weer naast eindzege

Herlings grijpt op spectaculaire wijze de macht in MXGP

4 maart Jeffrey Herlings bewaarde zondag in de Grand Prix van Argentinië het beste tot het laatst. In een uiterste krachtsinspanning reed hij een gat dicht op titelverdediger Tony Cairoli en met een spectaculaire inhaalactie greep de 23-jarige motorcrosser de zege in de openings-GP.