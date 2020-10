Koolhof loopt finaleplaats in Parijs mis

De 31-jarige Koolhof, de nummer 15 van de wereld in het dubbelspel, had voor de tweede keer in korte tijd de eindstrijd van een grand slam kunnen bereiken. Vorige maand was hij met Mektic finalist op de US Open. Door hun goede resultaten liggen ze op schema om zich voor het eerst te kwalificeren voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen.