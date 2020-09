Koolhof met Mektic naar dubbelfinale US Open

De 31-jarige Koolhof, samen met Mektic als achtste geplaatst, stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Zijn beste resultaat op het hoogste podium was een plek in de kwartfinales; in 2019 haalde hij samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell de laatste acht op Wimbledon. Koolhof stond wel drie keer in de finale van een masterstoernooi.

,,Om hier te winnen van het beste team van dit moment en de winnaars van de Australian Open is geweldig”, zei Koolhof na zijn primeur. ,,Het was een hoog niveau van beide kanten. Het was hier best interessant om te zien wat iedereen had gedaan tijdens de coronapauze. Wij hebben beiden hard door getraind. Het bereiken van de finale voelt als een soort van droom die uitkomt. Maar dit willen we donderdag in de finale herhalen.”