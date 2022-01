Koolhof pakt dubbeltitel in Melbourne, toernooizeges Barty en Halep

Voor Koolhof, de nummer 21 van de wereld, is het de achtste titel uit zijn loopbaan. Hij pakte al twee keer eerder een titel in het Australische hardcourtseizoen. Vijf jaar geleden was hij met Matwé Middelkoop de beste in Sydney, in 2019 zegevierde hij met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell in Brisbane.

Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Ashleigh Barty

Ashleigh Barty heeft voor de tweede keer in haar loopbaan het WTA-toernooi van Adelaide gewonnen. De Australische nummer 1 van de wereld was met 6-3 6-2 te sterk voor de Kazachse Jelena Rybakina, de mondiale nummer 50. De partij duurde slechts 64 minuten.

De 25-jarige Barty was voor de tweede keer de sterkste in Adelaide. Twee jaar geleden pakte ze ook de titel in de Australische stad. Toen was ze de Oekraïense Dajana Jastremska in de finale de baas.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AFP

Barty komt komende week in actie in Sydney, het laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 17 januari. Barty pakte op de Australian Open nog nooit de titel. In 2020 wist ze tot de laatste vier door te dringen. In 2019 won ze Roland Garros en vorig jaar Wimbledon.

Simona Halep

Simona Halep heeft haar eerste titel sinds september 2020 veroverd. De 30-jarige Roemeense won een WTA-toernooi in Melbourne door in de finale de Russin Veronika Koedermetova met 6-2 6-3 te verslaan. Het betekende de 23ste titel voor de voormalig nummer 1 van de wereld, die is afgezakt naar plek 20.

Tweevoudig grandslamwinnares Halep kende een teleurstellend 2021, dat gekenmerkt werd door blessureleed. Door een kuitblessure moest ze zich afmelden voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. “Ik dacht dat mijn loopbaan op z’n einde liep, maar na de voorbereiding op het nieuwe seizoen heb ik het gevoel dat ik nog wel wat jaren kan spelen”, liet ze begin dit jaar optekenen.

Volledig scherm Simona Halep. © EPA

In het najaar van 2020 won Halep voor het laatst een toernooi. Ze schreef toen het grote WTA-toernooi van Rome op haar naam.

Ook de Amerikaanse Amanda Anisimova wist een toernooi in Melbourne te winnen. Er vonden deze week twee WTA-toernooien in Melbourne plaats omdat veel andere toernooien werden afgelast. Anisimova was Aljaksandra Sasnovitsj uit Belarus in de eindstrijd met 7-5, 1-6, 6-4 de baas.