Koolhof strandt in dubbelspel

Poll PSV gooit De Herdgang opnieuw een week op slot voor supporters

18 januari Nadat deze week al duidelijk werd dat PSV meer ‘besloten’ wil trainen, laat de club er in het trainingsschema voor volgende week ook geen misverstand over bestaan. Alle trainingen voor het duel met FC Groningen van 26 januari zijn besloten en ook de maandag daarna is de poort van trainingscomplex De Herdgang op slot.