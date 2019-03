Koolhof verliest dubbelfinale in Miami

Leclerc één na jongste polesitter, Verstappen vijfde

17:59 Pas 21 jaar is Charles Leclerc en nu al start hij morgen in Bahrein van pole position. Alleen Sebastian Vettel, die naar P2 verwezen werd door zijn nieuwe ploegmaat, was ooit een jongere polesitter. Max Verstappen bleek niet opgewassen tegen het geweld van Ferrari en start morgen als vijfde.