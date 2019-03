Koolhof vraagt tennislegendes Bryan te stoppen

De inmiddels 40 jaar oude tweelingbroers zijn ondanks hun respectabele leeftijd nog steeds van wereldniveau. Bob Bryan onderging zelfs een heupoperatie en speelt momenteel met een metalen plaat in het gewricht. ,,Als we nog genoeg pijnstillers hebben, dan zijn we volgend jaar weer terug”, zeiden de broers lachend. ,,Maar laat dat wel het laatste jaar zijn”, counterde Koolhof.

Koolhof vormde een koppel met de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder dit jaar op de Australian Open Roger Federer nog de baas was. Tsitsipas nam als eerste speler de microfoon en bedankte zijn coach, de toernooiorganisatie, de ballenkinderen, maar niet zijn dubbelpartner. ,,Ik zou mij ook maar even bedanken”, zei Koolhof met een knipoog.



Het laatste woord was aan Tsitsipas: ,,Oh ja, natuurlijk. Bedankt, ik hoop dat we nog vaker een duo zullen vormen.”