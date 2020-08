Kopgoals De Jong helpen Sevilla aan nieuwe Europa League-zege na sensationele finale

Door Mikos Gouka



Toen Danny Makkelie vanavond in Keulen voor de rust floot, klaagden de spelers van Sevilla bij de Nederlandse arbiter. Makkelie vond dat er geen tijd meer was voor een corner van de Spanjaarden en dat voelde voor Sevilla bijna alsof Makkelie een strafschop had ingetrokken. Want als iets in een uiterst spectaculaire eerste helft duidelijk was geworden, was het dat Sevilla een wapen had dat Inter nauwelijks kon ontmantelen. Internazionale mag dan al maanden over een ijzersterke defensie beschikken, de Italiaanse ploeg had vanavond werkelijk geen idee hoe de kopkracht van Luuk de Jong aan banden kon worden gelegd.

De Nederlander mocht van trainer Julen Lopetegui verrassend genoeg in de basiself starten en de spits beschaamde dat vertrouwen niet. De snelle 1-0 voor Inter uit een strafschop van Romelu Lukaku, die de spits zelf had verdiend toen hij was neergelegd door Diego Carlos, was aanvankelijk nog een flitsende opening van de Italianen. De 27-jarige centrumverdediger van Sevilla had in de kwartfinale tegen Wolverhampton Wanderers en in de halve finale tegen Manchester United weggegeven en vanavond was het na drie minuten alweer raak.

De Jong draaide de rollen in Keulen echter hoogstpersoonlijk in recordtempo om. Eerst bij de 1-1 waar hij de voorzet van Jesus Navas schitterend in knikte. De Jong stond zeven Europese duels droog als spits, maar na zijn gouden treffer in de halve finale tegen Manchester United, was hij eindelijk weer los. De Jong nam vanavond ook de tweede goal voor zijn rekening. Zijn kopbal na de voorzet van Ever Banega vloog schitterend in de verre hoek: 2-1.

Maar Inter bleek niet aangeslagen en reageerde razendsnel. Verdediger Diego Godin kopte een vrije trap van Marcelo Brozovic binnen: 2-2. Het beloofde wat voor de tweede helft, maar die bleek aanvankelijk een stuk minder spectaculair dan deel één. Tot Lukaku na twintig minuten vanaf eigen helft moederziel alleen op keeper Yassine Bounou mocht afstormen. De Marokkaanse keeper kwam als winnaar uit de strijd met de Belg.

De onfortuinlijke spits was vervolgens zo onfortuinlijk om een omhaal van Diego Carlos, die naast zou zijn gegaan, in eigen doel te werken. Sevilla rook de zesde winst van het toernooi sinds 2006. Al was invaller Alexis Sanchez dichtbij de 3-3. Jules Koundé redde op de doellijn.

Luuk de Jong mocht moegestreden naar de kant terwijl ook Nemanja Gudelj nog even mocht meedoen. Het was een voetnoot in een mooie finale. Inter boog het hoofd, de eerste prijs sinds 2011 glipte de ploeg van Antonio Conte in Keulen door de vingers.

Sevilla mag na het winnen van de spectaculaire finale op 24 september in Hongarije strijden om de Europese Super Cup tegen de winnaar van de Champions League, Bayern München of Paris Saint-Germain. Bovendien werd er door de Spanjaarden een ticket voor het WK voor clubteams in 2023 in China veroverd. Juist daar had Inter, dat in Chinese handen is, de terugkeer aan de top van het internationale voetbal kracht bij willen zetten. Maar de Italianen verslikten zich in een kopspecialist uit Nederland.