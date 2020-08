Kopspecialist De Jong schrijft Europa League-historie met goals in finale

Na de 0-1 van Romelu Lukaku was het Luuk de Jong die met een prachtige duikkopbal Sevilla weer naast Internazionale zette. De Nederlander verzorgde daarmee de 1-1 en werd de eerste Nederlander sinds Pierre van Hooijdonk die scoorde in de Europa League/UEFA Cup-finale.



De voormalige spits van onder meer PSV en FC Twente deed er vervolgens nog een schepje bovenop door ook de 2-1 tegen de touwen te knikken. Het lukte een speler nog nooit om twee kopgoals te maken in de finale sinds het Europese toernooi de naam Europa League draagt.



Goals

De Jong lijkt bij Sevilla patent te hebben op belangrijke goals. In de halve finale tegen Manchester United maakte De Jong al de winnende (2-1). In de competitie scoorde De Jong ‘slechts’ zes keer, maar wel tegen zeer sterke tegenstanders: Atlético Madrid en Real Madrid. Ook in de derby tegen Real Betis (2-1 winst) scoorde De Jong. Tegen Levante thuis scoorde De Jong de winnende (1-0) en ook uit tegen Levante maakte De Jong de enige Sevilla-goal (1-1). Granada was de andere tegenstander waartegen De Jong scoorde.