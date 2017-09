Krajicek gaat talent Van Rijthoven coachen

Van Riethoven maakte in 2015 zijn debuut in het Davis Cup-team tegen Zwitserland. Het afgelopen jaar kwam Van Rijthoven weinig in actie vanwege een polsblessure.

Krajicek, oud-toptennisser en Wimbledon-kampioen, werkte eerder als coach samen met de Zwitser Stanislas Wawrinka en Milos Raonic. In de samenwerking met Van Rijthoven is Krajicek behalve verantwoordelijk voor de trainingen ook voor de begeleiding in zijn buitenlandse wedstrijdprogramma.

Krajicek, die ook directeur is van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, kijkt uit naar de samenwerking met het tennistalent: ,,Als mentor adviseer ik Tim al een aantal jaren. Hij is een getalenteerde speler met een paar hele sterke wapens.''

Tim van Rijthoven is blij met deze stap in zijn carrière: ,,Ik heb de afgelopen jaren weinig gespeeld door blessures. Daarom ben ik ontzettend blij dat iemand als Richard nog steeds een goede tennisser in mij ziet en met mij aan de slag wil.''