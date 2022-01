Krajicek zet deur Ahoy open voor Djokovic: ‘Hij heeft geen regels overtreden, dus is hij welkom’

Australian Open Teleurstel­ling bij Tallon Griekspoor na verloren slijtage­slag op Australian Open: ‘Klotevoor­be­rei­ding’

De Australian Open zit erop voor Tallon Griekspoor. De Nederlander was aan een fraaie reeks bezig, maar is in de tweede ronde een halt toegeroepen door Pablo Carreño Busta. Na een vijfsetter plaatste de Spanjaard zich voor de volgende ronde in Melbourne: 3-6, 7-6 (8-6), 6-7 (3-7), 6-3 en 4-6. De partij duurde liefst 4 uur en 11 minuten.

12:46