Krajiceks enige uitgangspunt: het ABN Amro-toernooi gaat door

Door Rik Spekenbrink



Misschien was Richard Krajicek naïef, zegt hij zelf, maar hij dacht geen moment dat het ABN Amro tennistoernooi in februari 2021 niet door zou kunnen gaan. Terwijl corona een streep zette door bijvoorbeeld de marathons van Rotterdam en Amsterdam en de Zesdaagse in Ahoy met een jaar werd uitgesteld, was er voor hem maar één uitgangspunt: we gaan tennissen. Hoe en met wie, dat zien we later wel.



Vandaag kon de toernooidirecteur bekendmaken dat het inderdaad is gelukt. Al is uiteraard niets zeker. ,,Twee scenario’s kunnen ervoor zorgen dat het alsnog wordt afgelast. Als de overheid grote bijeenkomsten verbiedt, of als het internationale vliegverkeer plat komt te liggen. Maar vanuit ons perspectief gaat het altijd door”, zegt Krajicek. ,,Dat was ook de insteek van onze hoofdsponsor.”