Kraker in Camp Nou, interessante wedstrijd in groep Ajax

Het seizoen van Barcelona kun je omschrijven in één woord: wisselvallig. De Catalanen wonnen weliswaar de laatste twee duels, maar overtuigend is het allemaal niet. In het eerste groepsduel, op bezoek bij Borussia Dortmund, kwam Barça na een gemiste strafschop van Reus bovendien goed weg met een gelijkspel (0-0).



Hoe anders is het bij Inter, dat met nieuwe trainer Antonio Conte een ijzersterke indruk maakt in de eigen competitie. De ploeg uit Milaan won de eerste zes duels en kreeg slechts twee tegendoelpunten. Alleen in eigen huis tegen Slavia Praag faalde Inter (1-1), waardoor alle ploegen in deze groep een punt verzamelden.



Barcelona-trainer Ernesto Valverde kan weer beschikken over de van blessures herstelden Lionel Messi en Ousmane Dembélé. Bij de Inter haakte Romelu Lukaku juist op het laatste moment af met een dijbeenblessure.



In de meest recente confrontatie, vorig seizoen in dezelfde fase van het toernooi, had Barcelona niet veel te duchten van de Italianen (2-0). Weet Frenkie de Jong met Barcelona een gaatje te vinden in de ijzersterke defensie van het Inter van Stefan de Vrij?