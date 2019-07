Kramer en ADO Den Haag gaan kijken of ze elkaar kunnen helpen

video Kruijswijk: Wil je meedoen, beperk de mindere dagen

17:44 Met zijn traditioneel sterke derde week in een grote ronde heeft Steven Kruijswijk een historische podiumplek in de Tour de France voor het grijpen. ,,Maar ik maak toch echt pas in Parijs de balans op”, zei de Brabantse kopman van Team Jumbo-Visma vandaag op de tweede rustdag in het achterland van Nîmes.