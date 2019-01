Kramer zet Bøkko voor schut op EK allround

Wüst na ‘zwaarste toernooi ooit’: Ik heb hier uit liefde voor Paulien gereden

12 januari Ireen Wüst was na haar vierde plek in het eindklassement in Collalbo opgelucht dat het EK allround voorbij was. ,,Dit was mijn zwaarste toernooi ooit'', bekende de onttroonde titelhoudster bij de NOS.