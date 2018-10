Kritiek op Real Madrid houdt aan na moeizame zege op Viktoria Plzen

De kleine overwinning op de Tsjechen was voor Real Madrid de eerste zege in een maand tijd. Na de moeizame 1-0 zege op Espanyol op 22 september volgde teleurstellende resultaten tegen Sevilla (3-0 nederlaag), Atlético Madrid (0-0), CSKA Moskou (1-0 nederlaag), Deportivo Alavés (1-0 nederlaag) en Levante (1-2 nederlaag). Daarmee kwam de nieuwe coach Julen Lopetegui al snel onder vuur te liggen bij de Spaanse pers en het immer kritische publiek van Real Madrid, dat onder de vorige coach Zinédine Zidane drie keer op rij de Champions League won. Real Madrid had gisteravond een goed resultaat nodig, ook met oog op El Clásico van komende zondag (16.15 uur) in Barcelona.



Een overwinning kwam er dus, maar overtuigend was het opnieuw niet. Real Madrid kwam op een 2-0 voorsprong door goals van spits Karim Benzema ('11) en linksback Marcelo (‘55), maar liet Viktoria Plzen toch nog terug in de wedstrijd komen via een goal van Patrik Hrošovský. Real overleefde vervolgens het spannende slotkwartier, maar de spelers kregen bij het verlaten van het veld toch een hoop boegeroep en een flink fluitconcert over zich heen van de toeschouwers in Estadio Santiago Bernabéu.