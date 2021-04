Kroatische tennisster Oliynykova verkoopt deel van arm voor cryptomunten

Cryptomunten winnen alsmaar aan populariteit bij het grote publiek en Oliynykova is het levende bewijs dat sommige mensen er wel heel fanatiek in meegaan. De Kroatische trad toe tot de NFT-markt (Non Fungible Tokens, niet-vervangbare tokens) en verkocht een deel van haar arm in ruil voor 3 Ethereum ter waarde van 6000 dollar ofwel 5052,60 euro.