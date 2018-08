Kromowidjojo start niet op 100 meter vrije slag

Poll: welke Nederland­se clubs plaatsen zich voor de Champions League?

11:13 Voor het eerst sinds de invoering van de Champions League moet de Nederlandse kampioen zich via een play-off zien te plaatsen. PSV wacht daarin een treffen met FK Qarabag of Bate Borisov. Ajax speelt tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev, maar moet eerst nog afrekenen met Standard Luik.