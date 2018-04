Kroos: Bayern zal ten koste van alles de finale willen bereiken

Volgens Kroos is eerder dit seizoen door de komst van coach Jupp Heynckes de ommekeer bij Bayern tot stand gekomen. ,,De sfeer in een club is heel belangrijk om te presteren en hij heeft die verbeterd. Simpel gezegd, de stemming zit er goed in bij Bayern en het is aan ons om daar verandering in te brengen. Voor ons is de Champions League nog de enige kans om dit seizoen een prijs te behalen. Mede daarom zijn we bijzonder gemotiveerd.''

Madrid ziet de confrontatie in Zuid-Duitsland ook niet met angst en beven tegemoet. ,,We hebben er veel vertrouwen in'', zegt coach Zinédine Zidane. ,,Over ons spel van de laatste weken ben ik tevreden. We hebben het niveau en de overtuiging om deze wedstrijd aan te gaan. Dat het moeilijk wordt is logisch, maar ook daar zijn we op voorbereid. Een favoriet is er niet. Ik denk dat beide clubs in grote lijnen gelijkwaardig zijn.''