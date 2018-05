Kroos over derde finale op rij: Dit is waanzinnig

Rosmalen ziet titelverde­di­gers Müller en Kontaveit terug op Libéma Open

1 mei Gilles Müller en Anett Kontaveit komen in juni hun titel verdedigen bij het Libéma Open op het terrein van Autotron in Rosmalen. De Luxemburgse grasspecialist Müller was vorig jaar in de finale te sterk voor de Kroaat Ivo Karlovic. De Estse Kontaveit won in 2017 van de Russin Natalia Vichljantseva.