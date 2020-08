Kunnen ‘mijlpaalman’ Memphis en Lyon wél winnen van dromend Man City?

Vanavond om 21.00 uur staat de laatste kwartfinale in de Champions League op de rol, een confrontatie tussen titelfavoriet Manchester City en underdog Olympique Lyon. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: het niet te kloppen City en een recordreeks van Memphis Depay.

Het is voor The Citizens al een heilig doel sinds de Abu Dhabi United Group onder leiding van Mansour bin Zayed Al Nahya in 2008 met een zak geld voor de poorten van het Etihad Stadium opdook: het winnen van de Champions League. Maar élk jaar gaat het (tot nu toe) mis. In 2011/12 en 2012/13 was de groepsfase al het eindstation, in 2013/14 en 2014/15 reikte de club tot de achtste finale, in 2015/16 was Real Madrid in de halve eindstrijd te sterk, in 2016/17 kwam City weer tot de laatste zestien, waarna de mannen van manager Pep Guardiola in 2017/18 en 2018/19 niet verder dan de kwartfinale kwamen. Met andere woorden: één halve finale in de afgelopen twaalf jaar tijd, een wat magere oogst.

Een evenaring van die beste prestatie tot nu toe lijkt er wel in te zitten, nu underdog Lyon de tegenstander is in een ontmoeting die over één duel gaat. En dat in een jaargang dat City vooralsnog niet te kloppen is. De groepsfase werd begonnen met soevereine zeges op Shakhtar Donetsk (0-3), Dinamo Zagreb (2-0) en Atalanta Bergamo (5-1), waarna er remises (tweemaal 1-1) volgden tegen Atalanta en Shakhtar. De poule werd afgesloten met een 1-4 zege in Kroatië.

Dubbele zege

Terwijl Liverpool in de Premier League de macht overtuigend aan het grijpen was, werd City bij de loting voor de achtste finale gekoppeld aan grootmacht Real Madrid, winnaar van vier van de laatste zes edities van de Champions League. Maar dankzij een dubbele zege (1-2 vóór de coronacrisis, 2-1 na de hervatting) op De Koninklijke staat City in de kwartfinale.

Volledig scherm © AFP

Daarin treft City het verrassende Lyon, dat al van geluk mag spreken dat het überhaupt in de knock-outfase terecht is gekomen. De eerste vijf resultaten waren behoorlijk wisselend te noemen. Ga maar na: 1-1 thuis tegen Zenit Sint-Petersburg, een 0-2 zege bij RB Leipzig, een 2-1 nederlaag bij Benfica, een 3-1 thuiszege op de Portugezen en een 2-0 nederlaag bij Zenit.

Door die resultaten kon er voorafgaand aan de laatste speelronde nog van alles gebeuren voor Lyon: plaatsing voor de achtste finale was net zo reëel als een plek in de Europa League, of volledige uitschakeling. Omdat Benfica tegelijkertijd ruim aan het winnen was van Zenit, moest Lyon een punt pakken tegen Leipzig, maar dat zat er lange tijd niet in. Na een 0-2 achterstand maakte Houssem Aouar kort na rust de aansluitingstreffer, maar pas in de 82ste minuut viel de bevrijdende 2-2. Doelpuntenmaker? Memphis Depay, uiteraard.

Record

Nadat de heenwedstrijd tegen Juventus in de achtste finale (zonder de geblesseerde Oranje-vedette) thuis met 1-0 werd gewonnen, maakte de teruggekeerde Memphis met een Panenka-penalty in de return de uiteindelijk gouden treffer. Want ondanks de uiteindelijke 2-1 nederlaag, plaatste Lyon zich verrassend voor de kwartfinale. Met zijn treffer in Turijn evenaarde Memphis overigens een Nederlandse grootheid. Hij scoorde door die pingel namelijk in zes CL-duels op rij waarin hij meedeed, iets wat eerder Ruud van Nistelrooy in zijn tijd bij Manchester United ook presteerde.

Kan Lyon tegen City wéér stunten? Of zijn het juist de mannen van Guardiola die doorstoten naar de laatste vier en weer een stapje dichter bij die ultieme droom? Vanaf 21.00 uur zien we wie het in de halve eindstrijd mag opnemen tegen Bayern München.

