Kurto gaat verder in Nieuw-Zeeland, Real hengelt Courtois binnen

VIDEO TOP Os­s-verdediger Dean van der Sluijs: 'Je kan wel zien dat Sneijder een topper is'

17 juli Dean van der Sluijs (22) kende Wesley Sneijder vooral van televisie, en dan met name van de keren dat hij het Nederlands elftal tijdens een WK of EK volgde. Dinsdag stond de linksback van TOP Oss in een oefenduel met Al Gharafa (0-1 verlies) tegenover de recordinternational.